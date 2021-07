Jonas Gahr Støre på Utøya: – Eit nederlag at Utøya-overlevande blir utsett for hat og truslar

innenriks

– Det er eit nederlag, sa Støre på ein pressekonferanse på Utøya onsdag, saman med Sveriges statsminister Stefan Löfven og AUF-leiar Astrid Hoem.

Støre understreka at han meiner kampen mot høgreekstremisme ikkje har komme langt nok.

– Dei som trudde angrepa 22. juli var ein grufull sluttstrek for den høgreekstreme terrortrusselen, har fått sjå at det ikkje er tilfelle, seier Støre.

Både Löfven og Hoem fekk spørsmål om kva dei ville seie til dei som meiner angrepet berre var ein galen manns verk.

– Det er ikkje ei tilfelle at det skjedde her. Høgreekstremismen står ikkje for at alle menneske er like mykje verd. Dei vil bestemme at nokre skal vere betre enn andre, sa Löfven.

Hoem la vekt på at ein har dyssa ned brutaliteten i 22. juli-terroren i ettertid.

– Etter kvart snakka ein ikkje lenger om terror, men om hendinga. Ikkje om barnedrap, men om katastrofe. Vi må fortelje heile historia, seier AUF-leiaren.

Vil ha høgresida på banen

Støre gjentok både då han kom til øya og under pressekonferansen at han vil ha tydelegare tale frå alle parti, ikkje berre frå AUF.

– Vi på den demokratiske venstresida tok eit kraftig oppgjer med dei på ytre venstre som hadde valdsplanar for nokre tiår sidan. Også dei i andre politiske familiar må snakke tydeleg mot dei som kan hente næring og gå frå haldning til handling, sa Støre til NTB då han kom til øya onsdag formiddag.

Han seier Arbeidarpartiet aldri har etterlyst eit enkelt oppgjer, men ei samla kraft i samfunnsdebatten mot farlege haldningar og ytringar.

– Det var berre éin mann som hadde ansvar for ugjerninga, men haldningane lever i beste velgåande, og har teke liv mellom anna på New Zealand og i Bærum, seier Støre.

Hoem seier alle partia må gjennomføre ei sjølvransaking. Fleire bruker hærverket mot minnesmerket til Benjamin Hermansen på Holmlia i Oslo tysdag som døme.

– Ein kan trekkje linjer frå drapet på Benjamin Hermansen, til terrorangrepet 22. juli, til angrepet mot moskeen i 2019. Det er ingen demokratiske parti som har ansvaret for valden, men vi må alle gjennomføre ei sjølvransaking og sjå korleis vi bidreg, seier Hoem.

Støre rørt av Löfven

Stefan Löfven har avbrote ferien og bruker bursdagen sin på markeringar i Oslo og på Utøya.

– Eg er rørt av det. Han er levande engasjert i solidariteten og det politiske arbeidde mot høgreekstrem terror, seier Støre.

Stefan Löfven uttalte til NTB at deltakinga hans er sjølvsagt, og legg til at norsk og svensk arbeidarrørsle står kvarandre nær.

Minnemarkeringa varte fram til klokka 13.00, då øya vart opna for etterlatne og overlevande. Både Støre og Löfven er imponert over korleis AUF har teke tilbake øya etter angrepet der 69 av medlemmene deira vart drepne 22. juli 2011.

– Ungdommen har teke øya tilbake, med verdigheit og framtidstru som gir oss inspirasjon, seier Støre.

Löfven kallar det beundringsverdig og sterkt.

Kallar PST-rapport brutal tekst

Støre oppmoda alle til å lese ein ny rapport frå Politiets tryggingsteneste om høgreekstreme digitale nettverk.

– Det er ein brutal tekst, fastslo han.

I PSTs rapport, som vart publisert onsdag i samband med tiårsmarkeringa, står det mellom anna at digitale nettverk bruker grenseoverskridande humor, memes og spelereferansar som dehumaniserer grupper i fiendebiletet for å radikalisere og rekruttere nye medlemmer. PST ventar at høgreekstrem terror vil utførast av enkeltståande aktørar og små celler.

Støre meiner det bør vere meir internasjonalt samarbeid mot slike lukka miljø, og etterlyser òg meir ressursar til politiet for å drive slik etterforsking.

– Vi må rette oss inn mot dei ulike plattformene, seier Löfven i eit intervju med NTB.

Han legg til at det er ein vanskeleg debatt, sidan han handlar om meinings- og ytringsfridom.

