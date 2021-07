Helsedirektoratet: 95 prosent overheldt karantenereglane i juni

innenriks

Nasjonalt kontrollsenter, som ligg under Helsedirektoratet, rettleier og kontrollerer at reisande til Noreg etterlever karantenereglane ved innreise til landet. I ein fersk rapport som er levert til Helse- og omsorgsdepartementet, opplyser dei at rundt 116.000 innreisande har vorte ringde til og kontrollerte i perioden mellom 7. juni og 4. juli, og 86.000 av telefonsamtalane vart svart på.

59.400 rapportar har vorte sende til kommunane. I 95 prosent av rapportane til kommunane har rettleiarar ved kontrollsenteret vurdert at den innreisande kjenner til og etterlever karantenereglane, ifølgje direktoratet.

Samtidig melder kontrollsenteret om aukande motstand mot å overhalde karantenereglane. Det skal ifølgje rapporten framleis vere mykje uvisse om gjeldande regelverk for innreisande etter innføring av trinn 3 i gjenopninga. Det har ført til feil informasjon ved grensa og på karantenehotella.

Kontrollsenteret er gjort merksam på at det er oppretta Facebook-grupper for reisande frå ulike land der målet er å dele informasjon om korleis unngå karantene eller karantenehotell.

