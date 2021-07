Fleire bygg i regjeringskvartalet kan bli brukte på nytt

innenriks

Ifølgje Aftenposten er arbeidet no i gang med å vurdere moglegheitene for kutt i kostnader for bygginga av det nye regjeringskvartalet. Stortinget bad regjeringa om dette då statsbudsjettet for 2021 vart behandla.

Avisa har fått innsyn i eit referat frå eit møte mellom Statsbygg og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Der kjem det fram at arbeidet no er i gang, og både Statsbygg og departementet stadfestar at dei vil vurdere om det er mogleg å halde fram bruken av nokre av dei noverande departementsbygga.

Alternativ til neste byggjetrinn

– Stortinget har bede regjeringa gjere ei ny vurdering av om dagens departementsbygningar framleis kan nyttast, som alternativ til å byggje trinn 2 og/eller 3 i nytt regjeringskvartal, skriv statssekretær Heidi Nakken (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i ein e-post.

Ho opplyser at dette skal følgjast opp og meldast tilbake i statsbudsjettet for 2022, men har ingen ytterlegare kommentarar og ønskjer ikkje å seie noko om kva bygg det kan bli aktuelt å bruke om igjen på nytt.

Skadd i Breiviks angrep

Fire bygg fekk store skadar og fleire fekk mindre skadar då bomba gjekk av ved Høgblokka 22. juli 2011. Åtte personar vart drepne, og mange vart skadde.

Tre år seinare vedtok regjeringa at regjeringskvartalet skal byggjast opp att i staden for å bli bygd på ein ny stad. I 2017 vart det klart at prosjektgruppa Team Urbis får forme ut det nye regjeringskvartalet med prosjektet sitt «Adapt».

SMK blir flytta

I januar i år starta byggjetrinn 1. Det omfattar rehabiliteringa av Høgblokka, bygging av store delar av kjellarområda under regjeringskvartalet, og dessutan byggjestart på den nye A-blokka og D-blokka.

Det er bestemt at Statsministerens kontor skal flyttast frå Høgblokka til den nye D-blokka, som blir nabobygget.

Både bygningen R4 og Y-blokka er rive, sistnemnde trass i store protestar.

