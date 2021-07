Dagen før tiårsdagen: dette skjer 21. juli

innenriks

Minnemarkeringa 21. juli er berre for ei avgrensa gruppe gjester, alle knytt til Arbeidarpartiet, AUF og arbeidarrørsla internasjonalt.

Löfven, som leiar Arbeidarpartiets søsterparti Socialdemokraterna, kjem til Utøya seint på formiddagen. Kort tid etterpå deltek han saman med Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre og AUF-leiinga på blomsternedlegging i Lysningen, som er eit privat minnesmerke for dei 69 drepne.

Etter blomsternedlegginga fortset følgjet over Utøya til fots, og besøkjer det såkalla Hegnhuset, som er eit læringssenter som mellom anna er bygd rundt det gamle kafébygget. Her gøymde mange AUF-ere seg for terroristen 22. juli 2011.

Kveldsarrangement i Oslo

Seansen på Utøya blir avslutta med eit pressetreff klokka 12.30, der både AUF-leiar Astrid Hoem, Löfven og Støre vil halde korte innleiingar. Følgjet og pressa forlèt Utøya klokka 13 og øya blir deretter opna for pårørande og etterlatne.

På kvelden 21. juli deltek dei tre sosialdemokratane på eit arrangement i Samfunnssalen i Oslo sentrum. Her er temaet «10 år er gått – hva nå?» og det vil òg vere samtalar med overlevande og etterlatne, noverande og tidlegare AUF-toppar og andre. Også leiaren for den svenske ungdomsorganisasjonen til sosialdemokratane, SSU, vil halde ein appell.

For Löfven inneber besøket i Noreg òg bilaterale samtalar med Noregs statsminister Erna Solberg i statsministerbustaden. Desse skjer seint på ettermiddagen.

Tett program for Solberg

Også Erna Solberg har eit tett program onsdag. Ho deltek i ein panelsamtale på minnearrangementet «10 år etter» i regi av 22. juli-senteret tidlegare på ettermiddagen. Andre deltakarane til panelsamtalen er Löfven, Støre og ein representant for 9/11 Memorial Museum i New York. Arrangementet finn stad i Universitetsaulaen i Oslo sentrum klokka 14.30 onsdag.

Hovudprogrammet for å markere at det er ti år sidan terrorangrepa i Oslo og på Utøya finn stad på sjølve årsdagen, torsdag. Her vil det vere større arrangement begge stader, og lokale markeringar over heile landet. På hovudarrangementa vil òg representantar for kongefamilien og Jens Stoltenberg delta. Kollektivtransport og anna i Oslo vil stanse opp klokka 19 og rådhusklokkene vil slå 77 slag.

