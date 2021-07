BT-redaktør seier omstridd 22. juli-kronikk ikkje ville stått på trykk i dag

innenriks

– Vi ville ikkje ha publisert denne kronikken i dag. Den er eit usakleg personangrep på Eskil Pedersen. Den ville ikkje ha passert faktasjekken i debattgruppa og kvalitetssjekk fordi den tillegg Eskil Pedersen, AUF og Arbeidarpartiet politisk tvilsame motiv og verkar konspiratorisk, seier kulturredaktør Frode Bjerkestrand til Kampanje.

Tidlegare skipsreiar Dan Odfjell står bak kronikken, og Dagbladets Marie Simonsen har trekt han fram i ein kommentar der ho skriv at pressa har spelt ei sentral rolle i å kneble AUF etter terrorangrepet.

Bjerkestrand seier at han ikkje kan svare på kvifor Odfjells kronikk kom på trykk i 2012, og at han ikkje kjenner til vurderingane som vart gjort.

– Vi må gjere eit grundig arbeid for å finne ut korleis vi har påverka debattklimaet etter 22. juli, seier han.

Fleire har den siste tida kritisert media for å ha gjort debattklimaet vanskeleg for dei overlevande i kjølvatnet av 22. juli. Tysdag beklaga Dagens Næringsliv-redaktør Amund Djuve ein leiarartikkel frå hausten 2011, der det stod at terroroffera hadde eit ansvar når dei ytra seg i det offentlege rommet.

