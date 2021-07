43 personar bøtelagde for mobilbruk bak rattet dagleg

innenriks

– Vi skal gle oss over reduksjonen, men at 43 personar blir bøtelagde kvar dag, er urovekkjande. Og mørketala er nok store. Det er ingen tvil om at merksemda vår blir svekt ved bruk av mobilen, seier kommunikasjons- og samfunnskontakt i Ung i Trafikken, Henrik Pettersen Sunde.

Frå starten av 2021 auka bøtesatsane for mobilbruk i trafikken til 5.000 kroner og tre prikkar på førarkortet, seks for nye sjåførar. Tidlegare var det berre 1.700 kroner og to prikkar.

Det har ført til at statskassa har auka med 40 millionar kroner i år. Av dei som vart teke på fersken, var 934 i aldersgruppa 18–24 år, som er ein auke på fire prosent frå 2020.

