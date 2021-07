Skatteetaten: 597 millionar kroner i koronakompensasjon betalt tilbake

innenriks

101 millionar er kravde tilbake som følgje av etterkontrollar, medan nokre få har betalt tilbake heilt uoppmoda, viser tal Dagens Næringsliv har innhenta.

I alt vart det utbetalt 6,7 milliardar kroner i koronakompensasjon i 2020 frå statskassa til koronaramma bedrifter. Den gong hadde Skatteetaten ansvaret for ordninga, som no er overteken av Brønnøysundregistera.

I alt er det betalt ut 12 milliardar i koronakompensasjon sidan ordninga vart starta.

For å få pengar frå ordninga må bedrifta ha hatt eit omsetningsfall som hovudsakleg kjem av koronapandemien, på minst 30 prosent i tilskotsperioden.

Avdelingsdirektør Rune Langsø Johansen i innkrevjingsdivisjonen i Skatteetaten seier til avisa at mange av sakene kjem av at bedriftene har endra søknaden sin etter innrapportering og etter at pengane er utbetalte.

– Årsaka er i mange tilfelle at rekneskapsførar eller revisor har gått igjennom rekneskapen og funne feil i søknaden, seier han, og legg til at det ikkje er noko som tyder på omfattande misbruk av ordninga.

