Mann i 60-åra dømt til fem års fengsel for seksuelle overgrep mot barn

Ifølgje tiltalen fann overgrepa stad i perioden mellom 2003 og 2010, skriv Laagendalsposten.

Den yngste av jentene var fem år gammal då overgrepa starta, ifølgje tingrettsdommen. Mannen var stefar til to av offera, skriv avisa.

Mannen nekta straffskuld i retten.

I vurderinga av saka vurderte retten det skjerpande at mannen var stefar til to av offera, noko dei meiner tilsa ei straff på mellom seks og sju år. I formildande retning la dei vekt på at det har teke lang tid å behandle saka.

I tillegg til fengselsdommen må mannen betale i alt 12 millionar kroner meinerstatning, oppreisning og erstatning for framtidig inntektstap til dei seks jentene. Det er uklart om mannen ankar saka.

