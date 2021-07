Holmlia-bebuarar vaska bort Hermansen-hærverk

innenriks

Minnesmerket står på Holmlia. Ikkje lenge etter at hærverket vart kjent var Kristina Lie-Hagen, som bur på Holmlia, på staden.

– Eg kom etter at eg såg eit bilete som var lagt ut i ei nabolagsgruppe. Då vart eg frykteleg sint og opprørt, seier ho til NTB.

Ho tok med seg white-spirit og ei gammal strømpebukse og prøvde å vaske vekk skrifta. Då det ikkje fungerte, kom det hjelp i form av ei slipeskive.

– Det kom nokon forbi, han ville hjelpe og drog for å hente ei slipeskive, så slipte vi bort store delar av tagginga.

Alt vart ikkje borte, men skrifta vart uleseleg.

– Det som er igjen, er eit sår på Benjamin. Noko som er opprørande nok, men om ein ikkje veit kva det stod, er det umogleg å lese, seier ho.

Lie-Hagen fortel vidare at det viktigaste for henne er at barn, ungdommar og vaksne som går forbi, ikkje ser kva det står.

– Timinga til hærverket er forferdeleg, seier ho og siktar til at det er to dagar til tiårs markeringa av 22. juli.

