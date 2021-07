Elvestuen meiner Telenor kunne vurdert avvikling i Myanmar

innenriks

Overfor Dagens Næringsliv understrekar Elvestuen, som leiar Myanmarnettverket på Stortinget, at det ikkje er noka enkel løysing for kva den norske telegiganten burde gjere.

– Det er nok ikkje mange som er interessert i ei investering i Myanmar. Kanskje det hadde vore mogleg å fryse investeringa og komme tilbake når den politiske situasjonen er endra. Eller kanskje dei kunne avvikla verksemda, med dei kostnadene det ville hatt, seier Venstre-representanten.

Informasjonssjef Tormod Sandstø i Telenor skriv i ein e-post til DN at selskapet har vurdert absolutt alle alternativ og komme fram til at salet er den beste løysinga slik situasjonen er no.

Tidlegare denne månaden vart det kjent at Telenor sel verksemda si i Myanmar for 900 millionar kroner til det libanesiske investeringsselskapet M1 Group, som skal ha tilknyting til militærregimet som har styrt landet etter kuppet i februar i år.

