Bil dundra inn i DNB-filial i Bergen

innenriks

Eit augnevitne seier til Bergens Tidende at bilen hoppa av motorvegen og køyrde gjennom eit gjerde før han trefte bygningen. Bilete viser at bilen har køyrt gjennom eit vindauge og står halvvegs inne i lokala.

I ein twittermelding skriv politiet i Vest at føraren skal ha køyrt i retning Flesland då uhellet skjedde. Bilen skal ha komme over midtrabatten, tre motgåande køyrefelt, over fortau, gjennom eit gjerde og inn i veggen.

Banken var stengd då bilen køyrde inn i lokala. Ingen andre personar er meldt skadd.

Ifølgje vitne skal bilen ha køyrt i opp mot 100 kilometer i timen. Føraren var medviten då han vart teken med til Haukeland.

– Det er flaks at dette har gått bra. Det er eit område med mykje trafikk og folk. Det er stort skadepotensial. Heldigvis var det ingen inne i bygget der bilen trefte, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til BT.

(©NPK)