Over 100 kommunar har ikkje detaljert oversikt over 22. juli-pengar

innenriks

Til saman fekk dei aktuelle kommunane 67 millionar kroner, ifølgje avisa.

I tillegg viser oversikta til Aftenposten at 34 kommunar i 2011, same året som terrorangrepa, fekk pengar utan å ha nokon å følgje opp.

Støttegruppe-leiar Lisbeth Røyneland tek til orde for strengare krav til kommunar som får skjønnsmidlar til konkrete formål.

– Eit minimum burde vere at ein krev noko så banalt som ein prosjektrekneskap, så det faktisk er mogleg å sjå kva kommunane har brukt pengane til, seier ho.

Styreleiar Bjørn Arild Gram i organisasjonen til kommunesektoren KS peikar på at pengane ikkje var øyremerkte og at det dermed ikkje følgde med noko krav til rapportering eller dokumentasjon.

– Vi kan ikkje ti år etterpå krevje at ein har ei oversikt som ein den gongen ikkje måtte ha. Ein kan heller ikkje ut frå dette trekkje ein konklusjon om at pengane ikkje har komme fram eller bevise at dei faktisk har det, seier han til Aftenposten.

(©NPK)