Noreg kjem dårleg ut i klimarapport

Ifølgje Dagens Næringsliv viser rapporten frå Vivid Economics at berre ti prosent av pengane som rike land har brukt på å stimulere økonomien under pandemien, har gått til tiltak som er positive for klimaet. Samtidig har over 17 prosent gått til tiltak som forverrar klimakrisa.

Medan Danmark kjem best ut, ligg Noreg på 21.-plass, bak land som Australia, USA, India og Brasil.

Noreg blir aller mest trekt ned av skattepakken til oljenæringa, for redninga av Norwegian og for ikkje å knyte vilkår om grøne tiltak til støtteordningane, skriv DN.

Miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn (V) seier seg samd i at skattepakken til oljeselskapa trekkjer ned, men slår fast at regjeringa la fram ein pakke som var «rimeleg klimanøytral».

– I ein pandemisituasjon var det viktig å semjast. Resultatet vart dessverre langt frå nøytralt, seier Rotevatn.

Han tek atterhald om at han ikkje kjenner detaljane i rapporten.

– På den andre sida har vi lagt fram ein offensiv klimaplan, som gir oss betydeleg positiv skår. Med den vil vi redusere klimautsleppa år for år, slik vi har gjort det kvart år dei siste fem åra, seier han til avisa.

