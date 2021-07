innenriks

VG melde om problemet klokka 11.58. Klokka 12.42 er nettsidene framleis ikkje oppe igjen.

Til NTB fortel Stortinget at dei jobbar med å løyse problemet. Dei håpar samtidig at problemet ikkje vil halde fram så mykje lengre.

Problema ligg hos Stortinget, og NSM er ikkje kopla på, opplyser pressevakta hos NSM til NTB.

I mars i år vart Stortinget utsett for eit IT-angrep, men det er ikkje noko som tyder på at det har noko å gjere med at nettsidene er nede måndag.

(©NPK)