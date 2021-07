Minusgrader på Sørlandet

innenriks

Natt til måndag vart det meldt om 1,8 minusgrader på Hovden i Agder fylke, skriv Meteorologane på Twitter.

Temperaturane er likevel ikkje heilt uvanleg for fjellkommunen, som ligg 800 meter over havet. I 2015 sette dei kulderekord for juni på 3,7 minusgrader, medan det i fjor vart meldt om 2,7 minusgrader.

– Det er normalt med kalde temperaturar når det er klare sommarnetter og ein er i høgda, så er ein på fjelltur kan det bli minusgrader også i juli, seier vakthavande meteorolog Magnus Ovhed til NTB.

Dei kalde temperaturane har altså ikkje samanheng med klimaendringar, opplyser meteorologen.

Det er òg Hovden som har kulderekorden på Sørlandet frå 2015. Dei kaldaste temperaturane i juli nasjonalt blei målte ved Fannaråken på 2.068 meter over havet, med 8,3 minusgrader, og Sognefjellshytta på 1.400 meter over havet, med 7,2 minusgrader.

Det vart òg meldt om minusgrader i Folldal i Innlandet, Juvvasshøe i Jotunheim i Innlandet og Dagali i Viken fylke natt til måndag.

