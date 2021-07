Kommunar slit med å få unge til å ta vaksinen – påskundar dose to

innenriks

– Nesodden kommune har, som alle andre kommunar, slite med den yngste gruppa. Dei blir borte i større grad frå timane eller avbestiller, seier Anita Nilsen, kommunalsjef helse, omsorg og sosial i Nesodden kommune til VG.

Kommunen har denne veka vaksinert personar i alderen 18–24 år og 40–44 år, og tilbaud drop-in-vaksinering førre veke sidan responsen var laber blant dei yngste. Det førte til at dei starta på nye hetteglas som må brukast opp.

I slike tilfelle har kommunane ifølgje FHI to val: Anten prøve å få gitt ekstra dosar til nabokommunar, eller påskunde dose to. Nesodden seier dei køyrer drop-in òg neste veke, og bruker resten på å påskunde dose to dersom det er endå meir igjen.

Nilsen understrekar at dette berre vil skje i veke 29. Etter dette vil dei takke nei til dosar. Ullensaker melder at dei er i same situasjon som Nesodden.

– Vi har allereie tilbode dose to tidlegare og held fram i vekene framover til overskotsdosane er brukte opp, seier kommuneoverlege Einar Kristian Borud i Ullensaker til VG.

82 prosent av innbyggjarane i Ullensaker har fått minst éin dose. FHI meiner ein er ferdig med å tilby dose éin når minst 90 prosent har fått han.

Også i Steinkjer melder dei at alle over 18 år har fått tilbod om første vaksinedose. Mange har likevel takka nei til timane i veke 30 og 31.

– På grunn av dette har vi mange ledige timar. Dei som ønskjer første dose i ovannemnde veker, kan ta kontakt, skriv kommunen i ei pressemelding.

(©NPK)