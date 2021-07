Ap har bestemt seg: Støttar bidrag i Mali

innenriks

For første gong stiller Noreg med soldatar til Takuba-styrken i Mali, melde regjeringa i ei pressemelding 13. juli. Dei neste månadene skal «eit mindretal» soldatar og to offiserar bli sende til det krigsherja afrikanske landet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) stadfestar overfor NTB at det var Sveriges forsvarsminister som inviterte Noreg til å bidra inn i den svenske hurtigreaksjonsstyrken på 150 personar. Det norske bidraget er ifølgje Bakke-Jensen på under ti soldatar.

Han kallar den svenske operasjonen eit «godt nordisk prosjekt».

– For Forsvaret er det viktig med norsk nærvær for å skaffe kunnskapen vi treng om militære operasjonar. Dette er eit viktig bidrag til det, seier Bakke-Jensen.

Militærkupp

Mali har vore gjenstand for to militærkupp det siste året, og store delar av landet blir kontrollert av militante islamistar.

Frankrike retta i fjor ein førespurnad til Noreg om å hjelpe dei militært i Mali, melde Aftenposten.

Den gong sa Noreg nei. Bakke-Jensen grunngav avgjerda med at regjeringa, etter konsultasjonar med Stortinget, mangla støtte til å sende soldatar til Takuba-styrken. I forkant hadde både Arbeidarpartiet og SV, og dessutan Framstegspartiet, uttrykt skepsis til den franske invitasjonen.

SV og Frp er framleis mot norsk deltaking i Mali, seier dei til NTB.

I Ap har stemninga snudd.

– Eg er tilhengjar av dette samarbeidet, seier leiar for utanriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap).

Fleirtalet i ryggen

Med støtte frå Ap har regjeringa eit fleirtal på Stortinget bak seg.

Det er regjeringa åleine som avgjer om Noreg skal delta i krig eller ei, men ifølgje forsvarsministeren har han også i år gjennomført «nødvendige konsultasjonar» med Stortinget. I praksis pleier det å skje i lukka møte i den utvida utanriks- og forsvarskomiteen (DUUFK).

– Eg opplever at eg har den støtta eg treng i Stortinget for å gjere dette, seier Bakke-Jensen.

Ifølgje forsvarsministeren skil årets operasjon seg vesentleg frå fjorårets.

– I fjor skulle vi reise ned med 100–120 personar og stå for ein stor operasjon. Det hadde vi ikkje støtte til. No skal svenskane ned med ein spesialstyrke, og vi deltek med eit avgrensa tal soldatar, seier Bakke-Jensen.

Ivrar for nordisk samarbeid

Også Huitfeldt i Ap understrekar at dette er noko heilt anna enn styrkebidraget regjeringa først foreslo.

– Eg har ikkje vore tilhengjar av at Noreg sender eit stort og eige styrkebidrag til Mali. Det vil binde opp mange ressursar og eg har derfor meint at vi heller bør prioritere innsatsen vår andre stader, seier Huitfeldt og held fram:

– Noko eg meiner vi skal prioritere meir av i tida framover, er nordisk samarbeid. At svenske soldatar deltek i norske operasjonar og norske i svenske operasjonar, meiner eg er veldig viktig for det nordiske samarbeidet.

Ho stadfestar at Ap har vore konsultert om årets bidrag.

– Dette ligg på bordet til regjeringa, det er avgjerda deira. Men eg har lenge ivra for nordisk samarbeid, også utanfor Nato. Eg meiner det bør vere ei hovudprioritering for Noreg.

Raudt krev forklaring

Raudt reagerer på si side kraftig på avgjerda om å sende soldatar til Mali.

– Forsvaret skal forsvare Noreg, ikkje militærkuppregime i utlandet. NATO-krigen mot Libya har allereie destabilisert store delar av Afrika, inkludert Mali, og meir vestleg krigføring skaper berre meir liding for befolkninga, seier Seher Aydar, Raudts vara på Stortinget og 2.-kandidat på Oslo-lista.

Ho krev at regjeringa gir ei open forklaring om saka i Stortinget.

– Det er grovt uansvarleg å sende norske soldatar i livsfare og bruke skattemillionar på å krige for vestlege stormaktsinteresser i Afrika, seier Aydar.

Heller ikkje Frp støttar regjeringa.

– Mali er ein tidlegare fransk koloni og ei utfordring Frankrike sjølv må ta ansvar for å løyse. Her tek forsvarsministeren ein stor risiko. Viss Noreg mistar soldatar i Mali, er det han som står ansvarlege, for dette er ikkje ein konflikt vi er ein del av, seier Frps utanrikspolitiske talsperson, Christian Tybring-Gjedde.

Lener seg på Frankrike

På spørsmål om kva vurderingar regjeringa har gjort av den vanskelege politiske situasjonen i Mali, viser Bakke-Jensen til at Frankrike har kontakt med Mali for å avklare ein plan for å rette opp igjen sivilt styre etter val.

– Vi lener oss på dei franske vurderingane, seier han.

Til kritikken frå Raudt, seier forsvarsministeren:

– Eg meiner forsvaret av Noreg skal basere seg på eit tett bilateralt og multilateralt samarbeid i Nato, seier Bakke-Jensen.

– Dette er ikkje eit Nato-oppdrag?

– Det nordiske forsvarssamarbeidet er kjempeviktig, seier forsvarsministeren.

Til kritikken frå Frp seier Bakke-Jensen:

– Frp treng ikkje å seie at eg har det konstitusjonelle ansvaret her, for det veit eg.

