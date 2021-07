innenriks

Mannen melde seg for politiet torsdag kveld. 30-åringen er sikta for drapsforsøk.

– Vi er glade for at mannen melde seg for politiet. Sikta er per no ikkje avhøyrt, seier politiinspektør Ove Furseth, leiar for Felles eining for etterretning og etterforsking ved Aust politidistrikt i ei pressemelding.

Våpen og bil som tidlegare er etterlyst er ikkje funne.

