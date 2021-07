Sbanken auka resultatet, men minka på utlån

innenriks

– Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 82,0 milliardar kroner, tilsvarande ein årleg negativ utlånsvekst på 2,9 prosent, skriv selskapet i samband med kvartalsrapporten sin.

Resultatet for andre kvartal var på 253,2 millionar kroner, opp frå 210,9 millionar kroner i same periode i fjor.

Renteinntektene til banken auka òg, med 8,4 millionar kroner til 392,4 millionar kroner.

Sbanken er for tida aktuell med at DNB ønskjer å kjøpe banken, noko som har fått fleire lånekundar til å reagere.

– Sjølv om utlån til bustadformål var ned i kvartalet, er vi tilfreds med å snu til positiv vekst mot slutten av kvartalet, eit resultat av våre initiativ knytte til rentegarantien og eit nytt rammelånsprodukt, seier Øyvind Thomassen, administrerande direktør i Sbanken.

E24 skriv at det er fjerde kvartalet på rad at banken opplever fallande eller flat utvikling i utlånsvoluma.

Sbanken noterer at «avgangsnivået for utlån til boligformål var forhøyet i mai, mens boliglånsveksten i juni var moderat positiv».

DNBs bod på 108,85 kroner per aksje har no fått aksept frå 91,2 prosent av aksjonærane, opplyser Sbanken. Dei har no fått løyve til salsprosessen frå Finansdepartementet, men ventar på samtykke frå Konkurransetilsynet.

