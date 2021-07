Nesten kvar tredje stortingspolitikar tek ikkje attval

innenriks

Blant dei som ikkje ønskjer attval, er 22 kvinner og 32 menn, viser ei oversikt NTB har utarbeidd.

Blant dei som no takkar av, er dei tidlegare partileiarane Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V).

Byte flest

KrF har den høgaste delen som ikkje vil ta fire nye år på Stortinget. Fem av dei åtte representantane til partiet, over halvparten, tek ikkje attval. Blant dei er tidlegare KrF-leiar Knut Arild Hareide og leiar av helse- og omsorgskomiteen Geir Jørgen Bekkevold.

Hakk i hæl følgjer Venstre, der tre av åtte representantar ikkje står på årets vallister, mellom dei tidlegare nestleiar Terje Breivik.

Både Venstre og KrF ligg ifølgje meiningsmålingane an til å hamne under sperregrensa, noko som i tilfelle vil bety eit kutt i talet på representantar på Stortinget frå dagens åtte til to.

Ap byter éin av tre

Også Arbeidarpartiet byter ut mange. 17 av dagens 48 representantar (35 prosent) er ikkje oppførte på årets vallister.

Det same gjeld tolv av Høgres 45 representantar (26 prosent).

Kjente Ap-namn som forsvinn ut av Stortinget til hausten, er Dag Terje Andersen, Jette Christensen, Arild Grande og ikkje minst Trond Giske.

Frå Høgre går dei noverande statsrådane Frank Bakke-Jensen og Bent Høie ut. Også tidlegare stortingspresident Olemic Thommesen og Kristian Tonning Riise, som trekte seg som Unge Høgre-leiar i 2018 som følgje av fleire metoo-saker, takkar for seg.

Berre éin frå Sp

Av Senterpartiets 20 representantar er det likevel berre éin som har gitt beskjed om at ho ikkje ønskjer å halde fram: Tidlegare partileiar Liv Signe Navarsete.

Av Framstegspartiets 26 representantar har sju (26 prosent) sagt nei til attval, blant dei kjente fjes som Jon Georg Dale, Solveig Horne, Kari Kjønaas Kjos, Kjell-Børge Freiberg og Åshild Bruun-Gundersen.

Då Siv Jensen tidlegare i år overlét partileiarvervet til Sylvi Listhaug, gjorde ho det samtidig klart at hennar æra som stortingspolitikar er over.

I SV har sju av elleve representantar sagt ja til å bli med vidare. Med andre ord går nesten ein tredel ut.

Kan bli kvinnerekord

Ifølgje eit notat frå tankesmia Civita kan det gå mot rekord når det gjeld kvinnedelen på Stortinget – vel å merke dersom valresultatet til hausten blir i tråd med gjennomsnittsmålingane for juni.

Skulle så skje, vil det vere 47 prosent kvinner i stortingssalen. Ved førre stortingsval var talet 41 prosent.

– Det har tidlegare i stor grad vore 60-40-fordeling i favør menn, men no nærmar det seg 50–50, og det er eit godt teikn for likestillinga, seier Civita-rådgivar Eirik Løkke til NRK.

Innlandet og Møre og Romsdal ligg an til å bli dei fylka som skiftar ut flest representantar.

