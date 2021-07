Kredittramme på 3 milliardar kroner på plass for SAS

innenriks

– Vi er glade for at kredittramma er på plass og takksame for støtta frå hovudeigarane våre, seier finansdirektør Magnus Örnberg i ei pressemelding.

Støtta vart varsla i mai, men måtte godkjennast av EU-kommisjonen.

Dei to landa bidreg med halvparten av summen kvar, har næringsdepartementet i Stockholm og finansdepartementet i København tidlegare opplyst.

Kredittramma er mellom anna meint å gi flyselskapet ein likviditetsbuffer sidan marknaden for flyreiser har vorte svært usikkert på grunn av pandemien.

(©NPK)