Grønland med nei til oljeleiting – miljøorganisasjonane jublar

innenriks

– Dette er ein stor siger for klima, og avgjerda kan få stor sprengkraft inn i både norsk oljedebatt og klimaforhandlingane i haust, seier leiar Therese Hugstmyr Woie i miljøorganisasjonen Natur og Ungdom.

Dei meiner at den norske regjeringa har prøvd å lukke auga for Det internasjonale energibyråets (IEA) rapport, som seier at det ikkje er plass til fleire oljelisensar i verda dersom klimamåla skal nåast.

– Avgjerda frå Grønland viser endå tydelegare kor bakstreversk Noreg er, seier Hugstmyr Woie.

Greenpeace Norge og Verdsnaturfondet (WWF) gler seg òg over nyheita frå Grønland.

– Det støttar vi heilt opp om. Eg synest det er eit veldig godt signal å sende, seier prosjektkoordinator for Grønland og Arktis Kaare Winther Hansen i WWF til Teknisk Ukeblad.

Det har aldri vorte funne olje på Grønland, men der er truleg store førekomstar.

– Vi har vedteke at prisen er for høg, seier Grønlands miljø- og energiminister Kalistat Lund, og legg til:

– Vi ser konsekvensane av klimaendringane kvar einaste dag, og vi vil bidra til globale løysingar, seier han.

(©NPK)