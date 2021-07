innenriks

Partiet har nyleg fått 2 millionar kroner i bidrag frå forretningsmannen Christen Sveaas og Kistefos AS, fortel partiet i ei pressemelding.

Førre veke vart det kjent at Stein Erik Hagens Canica AS òg hadde gitt to millionar kroner i valkampbidrag til Framstegspartiet.

– Vi er svært takksame for desse bidraga til valkampen vår. Det er viktig for å synleggjere Frps bodskap, seier generalsekretær Finn Egil Holm.

