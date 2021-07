Fleire endringar i innreiserestriksjonane: Karantenekrav for Hellas og Frankrike

innenriks

Belgia, Frankrike, Færøyane, Hellas og Malta får innført innreiserestriksjonar og innreisekarantene. Desse landa går frå grøne til oransje på smittekartet.

Det fortel regjeringa i ei pressemelding. Reisande frå oransje og raude land og regionar må i karantene ved innreise til Noreg, så lenge dei ikkje er fullvaksinerte eller nyleg har vore registrert koronasmitta.

Bakgrunnen er ei oppdatert fagleg vurdering frå FHI av smittenivået og behov for endringar i tiltaksnivået for å redusere faren for importsmitte.

Blant EU-landa blir Latvia no grønt. Dei fleste land beheld fargane sine frå førre veke.

Kypros og Storbritannia får i tillegg krav til karantenehotell frå 19. juli. Desse går frå raude til mørkeraude.

Berre to regionar i Sverige vil ikkje vere grøne frå 19. juli: Norrbotten og Värmland. I Danmark går regionane Sjælland, Midtjylland og Nordjylland frå grøne til oransje og får innreiserestriksjonar.

Utanriksdepartementet (UD) rår framleis mot alle reiser som ikkje er strengt nødvendige for land utanfor EØS/Schengen, Storbritannia. Det er unntak for enkelte utvalde land på EUs tredjelandsliste. Reiserådet til andre delar av verda gjeld til 10. august.

(©NPK)