Terrortiltalt mann dømd til 12 års fengsel

Det stadfestar forsvararen til mannen, Brynjar Meling til NTB.

– Eg har snakka med klienten min, og han ankar dommen med ein gong, seier Meling.

Mannen stod tiltalt for tre forsøk på å medverke til terrorangrep i utlandet via chattegrupper han var administrator for. Mannen er òg tiltalt for å ha delteke i terrorgruppa IS, og dessutan for å ha delt bombeoppskrifter og propaganda for IS.

Aktor bad om 15 års fengsel for 25-åringen då saka gjekk i Oslo tingrett. 25-åringen nekta då straffskuld på alle punkta om terror.

Meling seier til NTB at klienten hans reagerer sterkt på straffeutmålinga.

– Han stiller seg veldig undrande til straffereaksjonen, som er den strengaste sida Noreg byrja å straffefølgje terrormistenkte slik. Men han er nøgd med gjennomslag på mykje av jussen, og at han har mangla subjektiv skuld for noko av det han er tiltalt for.

– I anken vil vi gå djupare inn på dei faktiske forholda han er veldig klar på at han burde vore frifunnen for, også forholdet rundt det som skjedde i England, seier advokaten.

Han siktar med det til at PST har funne meldingar frå 25-åringen på mobilen til ei terrordømd britisk kvinne. Ho vart dømd til livstid i fengsel i fjor for å ha planlagt å gjennomføre eit terrorangrep mot St. Pauls katedral i London.

– Klienten min er avvisande til at han visste om at ho skulle gjere noko, seier Meling.

Det var NRK som først omtalte dommen.

