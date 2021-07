Støttegruppa ber media vise varsemd med upubliserte Utøya-bilete

innenriks

– Vi har hatt veldig vanskelege diskusjonar i styret om dette. Det har vore vanskeleg, men nødvendig, seier leiar Lisbeth Røyneland i Støttegruppa seier til NTB.

Mange overlevande har peika på at det er for mange som ikkje har teke innover seg kva som eigentleg gjekk føre seg på Utøya for ti år sidan.

Debatten, som mellom anna har vorte omtalt i Morgenbladet, dreier seg om media skal vise upubliserte bilete frå Utøya som viser brutaliteten til terroren. Meiningane om dette har vore svært delte i Støttegruppa, ifølgje Røyneland, som sjølv mista dottera på Utøya.

– Eg som mamma vil ikkje at det biletet eg veit eksisterer frå Stoltenberget på Utøya, der dotter mi vart skoten, skal bli vist overalt – av respekt for minnet hennar. Så har eg òg ei viss forståing for at overlevande meiner at dette er den beste måten å vise brutaliteten på til folk som ikkje forstår, seier ho.

Diskusjonane i Støttegruppa enda med ein felles uttale der dei oppmodar media om å vise varsemd før ein eventuelt publiserer bileta. Dei ønskjer at media tek etisk ansvar og som eit minimum tek kontakt med dei aktuelle etterlatne og overlevande i forkant av ei slik publisering.

Mange slit framleis

Ti år etter terrorangrepa er det framleis ein høg del av både overlevande og etterlatne som slit.

– Dei harde faktaa kjem i forskingsrapportane, som viser at ein tredel av dei overlevande ikkje har fått den riktige hjelpa dei treng, seier Røyneland.

I den ferske studien «Ti år etter terrorhendinga på Utøya»kjem det fram at éin av tre foreldre som mista eit barn på Utøya, i dag er heilt eller delvis arbeidsufør. Hardferda i terrorangrepet gjer at det tek svært lang tid å omarbeide sorga, både for etterlatne og overlevande, påpeikar Røyneland.

– Mange har jo vore i kontakt med psykologar, men kompetansen på traumebehandling er ikkje stor nok i Noreg, rett og slett, seier ho.

Tiårsdagen for terrorangrepa vil bli markert ved ei rekkje arrangement både før, på og etter sjølve dagen. Til hausten inviterer Støttegruppa til landsdekkjande samlingar for både etterlatne og overlevande.

– Vi valde å flytte det til hausten, for det første på grunn av koronapandemien, men då får ein òg ein tryggleik som ramma om at ein ikkje blir gløymd. Det blir ofte litt tomt i tida etter 22. juli kvart år, seier Røyneland.

Fleire melder seg inn

Støttegruppa, som omfattar overlevande, etterlatne og ramma etter terroren, har i dag cirka 1.800 medlemmer. Den siste tida har dei fått mange nye medlemmer, ifølgje Røyneland.

– Mange av dei overlevande var under myndigalder då angrepet skjedde, og mange av desse har meldt seg inn når dei har vorte eldre, seier ho.

Heile tida jobbar Støttegruppa med ei rekkje løpande saker. No nyleg var saka rundt gratis bistandsadvokatar på bordet, ei sak dei har kjempa for fleire gonger tidlegare.

– Ordninga skulle eigentleg gått ut no i juli, men vi har fått forlengt ho på nytt med to år. Vi har følgt opp dette kvart år for å få utvida denne ordninga, seier Røyneland.

– Ein kjem jo aldri over det, og det er noko ein må lære å leve med resten av livet. Det finst ingen utløpsdato på sorg.

