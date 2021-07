Sandnes gir bort 2.000 koronavaksinar til andre kommunar

innenriks

Det opplyser Irene Asheim Ivesdal, som er ansvarlege for koronavaksinasjonen i Sandnes, til Sandnesposten.

Medan listene for neste veke er fulle, har få meldt seg til vaksinasjon i veke 30. Derfor gir kommunen bort dosar og startar òg drop-in-dag torsdag den veka.

– Men det er viktig at folk ringjer på førehand. Folk frå omkringliggjande stader kan òg nytte seg av drop-in-moglegheita. Kriteria er at det skal vere gått tre veker sidan ein fekk første vaksine. For dei som har hatt korona, skal det gå tre månader før ein kan vaksinerast, seier ho.

