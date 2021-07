Rekordmange moskuskalvar på Dovre

innenriks

– Teljinga viser at det no er 0,81 kalv per vaksne moskusku. Vi har aldri sett så høge tal tidlegare, seier seksjonsleiar Knut Morten Vangen ved viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Direktoratet har ansvar for å halde oversikt over moskusbestanden i Noreg, og gjennomfører teljingar tre gonger i året. Ved den siste teljinga fann dei totalt 189 dyr. Av desse var 74 eldre moskus og 60 kalvar.

– Vi klarer ikkje å finne alle dyra i bestanden om sommaren, men dataa gir eit forholdstal på kor mange kalvar det er per vaksen ku, forklarer Vangen.

Kalvedøyinga varierer likevel frå år til år. Utbrot av lungebetennelse og virussjukdommen munnskurv er dei viktigaste faktorane som påverkar kor mange kalvar som døyr.

– Den neste kalveteljinga vil gi svar på døyingstala i år. Teljinga blir gjennomført seinare i haust. Dette vil gi oss ein god peikepinn på kor mange dyr vi faktisk har ved inngangen til vinteren, og om det er behov for eventuelle reguleringstiltak for å halde vinterbestanden på bestandsmålet, seier Vangen.

Moskus blir rekna som ein framand art og høyrer strengt rekna ikkje heime i Noreg. Derfor er det eit mål at bestanden på vinteren ikkje skal overstige 200 dyr.

