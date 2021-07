innenriks

Politiet fekk éin førespurnad om at det skulle vore fyrt av eit skot, melde dei klokka 10.

Litt før klokka 12 melder politiet at nærværet i Seljord vart trappa ned då dei ikkje hadde fått inn nokon nye opplysningar i saka.

Klokka 12 skriv dei på Twitter at det ikkje er grunn til bekymring for allmenta etter hendinga, og at dei ikkje har nokon grunn til å tru at det har skjedd eit alvorleg straffbart forhold.

