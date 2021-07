Oslo planlegg nedtrapping av testkapasitet

innenriks

Ifølgje helsebyråden, er det planlagt ein samla testkapasitet på fire prosent frå og med 1. oktober 2022. Altså skal fire prosent av Oslos befolkning kunne testast kvar veke, skriv Avisa Oslo.

Per no er kapasiteten på fem prosent.

– Dette inneber ein reduksjon frå 364 til 155 tilsette ved teststasjonane, seier Steen.

Nedtrappinga vidare skal gå føre seg med ei avvikling av sjølve teststasjonane på Aker sjukehus og Bryn brannstasjon. Opningstidene i helgane på Mortensrud, Rommen og Adamstuen vil bli reduserte.

– Mellom 1. oktober og årsskiftet er det mellom anna av beredskapsmessige omsyn behov for å ha noko kapasitet hos private aktørar. Det gir oss fleire bein å stå på og auka fleksibilitet for innbyggjarane ved at dei får tilgang til testing spreidd rundt i byen, opplyser Steen.

