Inntektsnedgang på nær ein halv milliard for XXL

innenriks

XXL-topp Pål Wibe seier ifølgje E24 at selskapet ikkje er heilt fornøgd med det dei leverte i andre kvartal 2021.

– Vi er ikkje fornøgd med salet og utviklinga i marknadsdel, men vi leverte solide resultat, nær rekordnivå, seier Wibe i rapporten.

Selskapet omsette for 2,42 milliardar kroner, noko som er noko lågare enn same periode i fjor då selskapet omsette for 2,86 milliardar kroner. Det er òg lågare enn analytikarane hadde venta, skriv DN.

Resultatet etter skatt landa på 159 millionar kroner, noko som er litt meir enn analytikarane hadde venta. Det vart spådd eit selskapet ville lande på rundt 78,6 millionar kroner i andre kvartal.

Ved inngangen til andre kvartal heldt sportsutstyrskjeda 20 av totalt 37 varehus i Noreg stengt, og seks av sju i Austerrike.

