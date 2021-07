Bombegruppa til Arendal etter funn av eksplosiv

innenriks

Dei moglege eksplosiva vart funnen torsdag ettermiddag.

– Vi tek høgd for at det er sprengstoff, men vi veit ikkje 100 prosent endå. Dersom det ikkje var det kunne vi teke hand om det sjølv, men det er vanskeleg å vurdere, seier operasjonsleiar Audun Eide i Agder politidistrikt til NTB ved 18-tida torsdag.

– Bombegruppa frå Oslo er på veg for å hente det no, så det vil bli teke hand om dei neste to til tre timane, legg han til.

Eide stadfestar overfor Agderposten at dei valde å evakuere stranda etter funna, trass i at granatane og det andre innhaldet i posen i utgangspunktet ikkje er til fare for publikum.

Han opplyser samtidig at badeområdet, som no er sperra, vil opnast igjen etter at bombegruppa har teke hand om eksplosiva.

