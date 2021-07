Trønder i 60-åra sikta for valdtekt av fleire barn under 14 år

innenriks

Han er òg sikta for å ha skaffa seg tilgang til og/eller lagra bilete som viser overgrep mot barn, skriv Adresseavisen.

– Det er snakk om fleire fysiske overgrep. Per no er det tre barn som har status som fornærma i saka. Overgrepa skal ha skjedd i år, seier politiadvokat Anne Haave i Trøndelag politidistrikt til avisa.

Mannen blir framstilt for varetektsfengsling i Trøndelag tingrett onsdag ettermiddag. Politiet fryktar at sikta skal øydeleggje bevis, og dei vil derfor be om fire veker varetekt med brev- og besøksforbod.

Forsvararen til den sikta mannen, advokat Frode Wisth, seier til Adressa at han var med klienten i eit avhøyr tysdag, og at klienten skulle i eit nytt avhøyr før fengslingsmøtet onsdag. Han ønskjer ikkje å kommentere saka før fengslingsmøtet.

(©NPK)