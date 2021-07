Opposisjonen refsar Karantenenemnda for saksbehandling

innenriks

Karantenenemnda kom nyleg med hard kritikk mot åtte tidlegare regjeringspolitikarar fordi dei ikkje gav beskjed om at dei skifta jobb.

«Ettersom du ikkje har meldt inn overgangen, har du brote informasjonsplikta. Dette reknar nemnda som sterkt kritikkverdig», står det mellom anna i brevet til politikarane.

Dei tre opposisjonspartia refsar likevel saksbehandlinga til nemnda og er sterkt kritisk til at nemnda ikkje har vurdert kvart enkelt sak kvar for seg, skriv Dagens Næringsliv.

– Det er heilt grunnleggjande at kvar sak blir vurdert individuelt basert på alvorsgrad, noko dei standardiserte breva lèt etter seg inntrykk av at Karantenenemnda ikkje har gjort, seier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik for Senterpartiet.

Karantenenemnda skriv i ein e-post til DN at førespurnader ikkje kan svarast på før i august på grunn av ferie.

– Karantenenemnda er eit uavhengig organ, og det er derfor ikkje riktig av meg å kommentere avgjerdene deira. Men på generelt grunnlag legg eg til grunn at nemnda behandlar sakene på ein forsvarleg måte med konkrete vurderingar av kvar enkelt sak, seier kommunalminister Nikolai Astrup (H), som har øvste ansvar for karantenesystemet.

