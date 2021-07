Kvinne tiltalt for å ha køyrt på fem personar i Kvinnherad

innenriks

Politiet veit framleis ikkje kvifor ho køyrde slik ho gjorde, skriv Bergens Tidende.

Kvinna vart først sikta for aktlaus køyring, onsdag vart ho tiltalt.

Politiadvokat Karoline Sandven fortel til avisa at kvinna har mista kontrollen på bilen på grunn av aktløyse. Statsadvokaten har samtidig utvida tiltalen til å omfatte betydeleg skade for to av dei fornærma.

– Det var ingen tekniske feil med bilen, og sjåføren var ikkje rusa eller ramma av noko medisinsk. Årsaka til den aktlause køyringa verkar framleis litt uklart, seier Sandven.

Forsvararen til kvinna, advokat Per Ivar Hessen, ønskjer ikkje å kommentere saka.

(©NPK)