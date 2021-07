Klimaministeren om EUs «superpakke»: – Noreg må vere med

innenriks

– Europa blir det første klimanøytrale kontinentet, men skal EU lykkast med dette, må òg Noreg vere med på EUs tiltak fordi vi er ein del av Europa, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) timar før EU-kommisjonen legg fram den store klimapakken sin, «Fit for 55».

Rotevatn kjem samtidig med eit spark mot Senterpartiet, som han meiner vil melde seg ut av klimasamarbeidet.

Senterparti-politikar Sandra Borch og Frp-leiar Sylvi Listhaug har tidlegare gått kraftig ut mot at EU-kommisjonen truleg vil fase ut fossilbilen i 2035.

– Eg fryktar at ei raudgrøn regjering med Senterpartiet i spissen vil sørgje for at Noreg blir ståande utanfor det gode klimaselskapet. Vi må først inn i fornybaralderen, ikkje sist ut av fossilalderen, seier Rotevatn.

Ifølgje ministeren ligg Noreg framfor EU-landa når det gjeld ei rekkje klimatiltak, som elbilar og karbonfangst.

– Med EUs nye klimapakke med nye lover og direktiv innan mellom anna luftfart, sjøfart og CO2-avgifter blir dette gapet venta å minske, seier han.

