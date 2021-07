Fine dagar i vente austafjells – men det blir kaldare og gråare elles i landet

innenriks

– Det ser ut til at Sør- og Austlandet stikk av med det beste vêret dei neste dagane, det blir varmt med temperaturar rundt 25–30 grader enkelte stader, fortel vakthavande meteorolog Martin Grønerud ved Meteorologisk institutt til NTB.

Og om du som bur andre stader i landet er litt lei av å få den beskjeden, er det eit høgtrykk på veg frå Portugal du kan hytte med neven mot, fortel Grønerud:

– Høgtrykket er på veg nordover, og slik det ser ut no, kjem det til å stoppe ved Dei britiske øyane laurdag. Men sør og aust i Noreg ligg gunstig til og kjem til å behalde ein del av den varmen som høyrer til høgtrykket.

Grått og skiftande vêr elles i landet

Bur du på Vestlandet har du endå ein grunn til å ergre deg over høgtrykket: det set nemleg opp eit vestavindsfelt for vestlendingane.

– Det betyr skya vêr i periodar og noko nedbør. I første omgang – torsdag og fredag – blir det rundt 20 grader, skiftande skydekke og periodar med sol. Men i helga blir det meir nedbør i periodar, seier Grønerud.

Også i Midt-Noreg kjem vêret til å vere nokså greitt torsdag og fredag, før temperaturane fell ned til 15–17 grader, og det blir meir skya og regntungt i helga.

– Og i Nord-Noreg får dei ikkje nyte varmen som er lenger sør. Frå og med fredag blir det ein grå vêrtype og temperaturar ned mot 12–14 grader i ytre strøk. Finnmarksvidda og Aust-Finnmark får halde på varmen litt lengre, men temperaturen kjem til å falle òg der, ifølgje meteorologen.

Også kaldt i fjellet

Det er sommarferie for mange, noko som betyr at fleire truleg planlegg ein fjelltur eller to før veka er omme. Då bør du i så fall kle deg godt, seier Granerud.

– Det blir ein kjøligare vêrtype framover i Nord-Noreg og på høgfjellet på Vestlandet. Til dømes på Sognefjellshytta blir det ned mot 8–10 plussgrader, og vinden aukar. Det kan bli kuling i helga, og det er ein vind ein merkar.

Meteorologen tek òg eit lite atterhald:

– Alt dette vêret avheng litt av høgtrykket og kor langt nord det kjem. Tek det turen lenger nord enn til Dei britiske øyane, så kan det bety betre vêr for Vestlandet. Og frå og med søndag er det ganske stor uvisse om korleis vêret blir.

