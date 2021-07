innenriks

– Vi fekk melding litt over klokka 09.30 om ei ulykke nær Bjørgum, like forbi Voss. Det er éin person involvert, og det går føre seg livreddande innsats. Det verkar som ei alvorleg ulykke, seier operasjonsleiar Vibeke Næss i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

– Per no kan det tyde på at føraren av bilen har fått eit anfall og deretter køyrd ut av vegen, skriv politiet på Twitter klokka 9.54.

Vegen er stengd mellom Voss og Granvin, opplyser Vegtrafikksentralen.

