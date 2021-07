20 personar registrerte smitta med deltavarianten i Lillestrøm

innenriks

– Per no har 20 personar testa positivt, men vi ventar at det vil auke i omfang. Dei fleste er busette i Lillestrøm, men det er òg nokre frå Nittedal, seier kommuneoverlege Bettina Fossberg til Romerikes Blad.

Lillestrøm kommune har allereie testa mange og jobbar på spreng med smittesporing for å få full oversikt.

– Det er stadfesta delta hos fleire av dei som så langt har testa positivt, så dette utbrotet ser dessverre ut til å bli ganske stort. Ei anna utfordring er at det var onsdag førre veke, så det har gått litt tid, seier Fossberg til avisa.

Av dei som har fått påvist smitte til no, er det både barn og vaksne.

(©NPK)