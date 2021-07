Voi om fordeling av elsparkesyklar: – Tap-tap-situasjon

innenriks

– Vi får ein taps-tap-situasjon med ein jungel av utleigeaktørar som vil melde seg på, der fleire garantert ikkje vil levere, seier Christina Moe Gjerde, noregssjef i Voi.

Ho meiner dette fører til eit langt mindre attraktivt tilbod for brukarane og peikar på Madrid og Paris, der ei handfull utleigeaktørar har gått konkurs. Her blir det planlagt anbodskonkurransar med strenge krav for å sikre eit godt tilbod, noko Voi lenge har ønskt seg i Oslo.

– Når kommunen får på plass ein anbodskonkurranse, byggjer ut sykkelvegnettet og dedikerer parkeringsareal til elsparkesyklane, vil alle tenkje på dagens avgjerd som bakstreversk og lite framtidsretta, seier Gjerde.

