Tidlegare klimaminister refsar Frp og Sp for fossilbil-utspel

– Dette viser at dei ikkje tek innover seg problema verda står overfor med klimaendringane, seier tidlegare Venstre-nestleiar og no stortingsrepresentant Ola Elvestuen.

Han reagerer på at Frp-leiar Sylvi Listhaug og Senterparti-politikar Sandra Borch i eit intervju med NTB rettar ein formanande peikefinger mot å setje ein sluttdato for fossilbilen i 2035, som EU truleg går inn for i klimapakken «Fit for 55».

Kritikken frå dei to opposisjonspartia er heilt uforståeleg, meiner Elvestuen. Han viser til at Noreg sjølv har som mål at alle nye personbilar og lette varebilar skal vere nullutsleppskøyretøy allereie i 2025 – altså ti år tidlegare enn det EU-kommisjonen no blir venta å gå inn for.

– Eit forbod i EU vil ikkje påverke oss i det heile, seier Elvestuen.

– Uakseptable signal

Han sat sjølv som klima- og miljøminister då 2025-målet vart forhandla fram i Energimeldinga og seinare banka gjennom i Stortinget i 2016. Punktet om at alle nye bilar skal vere utsleppsfrie vart einstemmig vedteke. Dette er altså politikk Frp og Sp sjølv har vore med på å bestemme, minner Elvestuen om.

– Då er det heilt uforståeleg at dei skal ha noko imot eit mål i 2035. Eller vil dei ikkje følgje opp det dei før har vore med på i Stortinget?, spør Elvestuen.

Heller enn å kjempe imot, bør Noreg støtte at dei landa som ønskjer det får innføre eit fossilbil-forbod òg tidlegare enn 2035, meiner Elvestuen.

– Signala frå desse er to uakseptable, både overfor problema vi står overfor og fordi vi må ha eit Storting og regjering som tek dette offensivt, seier Elvestuen.

SV: – Sp må lese seg opp

Også Lars Haltbrekken i SV stiller seg uforståande til kritikken frå Frp og Sp.

– Det er fascinerande å sjå at Sandra Borch og Sylvi Listhaug kritiserer ein politikk dei sjølv har vedteke. Noreg har det same målet, berre endå meir ambisiøst med ein sluttdato allereie i 2025. Men det er jo fint å sjå at EU-byråkratane kopierer norsk miljøpolitikk, seier Haltbrekken.

– Sandra Borch må lese seg opp, for dette er Noreg allereie med på, og det er takka vere Senterpartiet, føyer han til.

