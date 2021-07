Raymond Johansen truar med fleire elsparkesykkel-innstrammingar

innenriks

Frå byrjinga av september stansar byrådet i Oslo utleige av elsparkesyklar mellom klokka 23 og klokka 5 og reduserer talet på syklar til 8.000.

Byrådsleiaren seier årsaka til dei kraftige innstrammingane er dei mange ulykkene og problema i sommar.

– Eg håpar at dette er nok, men det er eg usikker på. I utgangspunktet skal gatene i Oslo vere trygge og tilgjengelege for alle, men eg må seie at i sommar har situasjonen vorte endå verre enn frykta, seier Johansen (Ap) til NTB.

Han seier det kan bli aktuelt å redusere talet på elsparkesyklar ytterlegare og innføre strengare reguleringar på parkering og fart dersom tiltaka ikkje hjelper.

Ønskjer seg anbod

– Oslo har no like mange sparkesyklar totalt sett som Paris. Vi er ein stor by, men på storleik med Paris er vi ikkje, seier Johansen.

Utleigegiganten Voi har lenge sagt seg samd i at det er for mange elsparkesyklar i Oslo, men reagerer på at kommunen ønskjer å fordele dei 8.000 syklane likt mellom selskapa.

Noregssjef Christina Moe Gjerde i Voi peikar òg på Paris og Madrid, der ei handfull utleigeaktørar har gått konkurs. Her blir det planlagt for anbodskonkurransar med strenge krav for å sikre eit godt tilbod, noko Voi lenge har ønskt seg i Oslo.

– Vi får ein taps-tap-situasjon med ein jungel av utleigeaktørar som vil melde seg på der fleire garantert ikkje vil levere, seier ho.

Strengare enn Bergen

Bergen har òg stramma inn, men har berre stengt i helgane, og frå midnatt og ikkje klokka 23. Ordninga er òg berre ei prøveordning.

I det opphavlege forslaget i Oslo skulle elsparkesyklane nattestengast mellom klokka 1 og 5 om natta. Det er dette som i dag gjeld for bysykkelordninga.

Johansen viser til at fleire legar ved Oslo universitetssjukehus sist veke oppmoda kommunen om å låse syklane allereie klokka 23 som årsak til at ein stramma inn endå meir.

Ved skadelegevakta i Oslo har legane rekna seg fram til at ein kan unngå mellom 300 og 400 skadar i sommar dersom elsparkesyklane frå og med i dag hadde vorte låst mellom klokka 23 og klokka 5.

– Vi har teke signala. Det er ganske sterkt og veldig sjeldan at legevakta har ein eigen pressekonferanse, og der uttrykte dei at dei er sterkt bekymra for omfattande fyllekøyring på nattetid, seier byrådsleiaren.

Selskap har stengt utleige

Den nye forskrifta vil vere gjeldande frå byrjinga av september.

– I mellomtida har eg ei klar forventning om at utleigeaktørane tek på alvor situasjonen vi står i, og set i verk dei krava vi stiller, med det same. Når omfanget av skadar ved bruk av elsparkesyklar er så stort at helsevesenet roper varsku, må aktørane òg ta sjølvstendig ansvar for situasjonen, seier samferdselsbyråd Sirin Stav.

Fleire utleigeselskap har allereie valt å stengje syklane sine om nettene i helgane, medan Voi i staden innfører ein reaksjonstest og reduserer farten frå 20 til 15 kilometer i timane frå klokka 23 til 4 på natta.

– Gjer det du gjorde før

Utleigeselskapa meiner byrådet på sikt bør sjå på andre løysingar enn å stengje på nattetid, og viser til at dette påverkar dei som ønskjer å bruke elsparkesyklane på ein forsvarleg måte. Dei har i staden teke til orde for promilleforbod.

– Kva vil du seie til dei som bruker dette som framkomstmiddel i edru tilstand på nattetid?

– Det får ein no ikkje gjort etter klokka 23, så då får dei gjere som deo gjorde før sparkesyklane kom til byen. Ein kan gå eller ta ein annan sykkel, seier Johansen.

I tillegg til maksimaltal og stenging på nattetid innfører byrådet krav om spreiing av køyretøya i fire sonar i byen. Kommunen vil framover òg kunne innføre soner med forbod mot bruk og parkering, og dessutan fartsavgrensingar.

(©NPK)