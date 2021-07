Raudt vil bruke 300 millionar kroner til å kjøpe tilbake strandområde

innenriks

Berre i indre Oslofjord er rundt 70 prosent av strandsona bygd ut og privatisert. Langs Oslofjorden blir òg om lag 85 prosent dispensasjonssøknadene frå byggjeforbodet innvilga, skriv Dagsavisen.

I statsbudsjettet gjekk regjeringa inn for å bruke 30 millionar kroner til oppkjøp av viktige friluftslivsområde til bruken til allmenta. SV ønskte å auke denne summen til 50 millionar kroner, men Raudt vil bruke ti gonger så mykje samanlikna med ønsket til regjeringa, og setje av heile 300 millionar kroner til formålet.

– Det er det som trengst for å få fart på prosjektet. Så er det veldig viktig at dette er pengar som kommunane får lov til å bruke, då dei veit best kvar og korleis desse pengane trengst lokalt. Til dømes er det fleire kommunar der dei ønskjer seg kyststi, men der dei kanskje manglar akkurat 100 meter. Då vil vi gjere det lettare å kjøpe område, seier nestleiar Marie Sneve Martinussen i Raudt.

Forslaget er i tråd med ønsket til Oslofjordens Friluftsråds ønske.

– Dette er eit forslag som vi heiar på, og som vi meiner er på sin plass. Dei 30 millionane som no skal gjelde for heile landet, blir berre som ein drope i havet, seier direktør Espen Søilen i Oslofjordens Friluftsråd.

