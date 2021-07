Portforbod for tamme fuglar innført i fleire austlandskommunar

innenriks

Formålet med portforbodet er å hindre direkte kontakt mellom ville og tamme fuglar.

– Smittesituasjonen for fugleinfluensa i villfuglpopulasjonen rundt Oslofjorden er usikker no, og vi kan ikkje sjå bort frå fleire tilfelle framover, fortel Ole-Herman Tronerud, direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Fugleinfluensa er ein alvorleg og svært smittsam sjukdom for fuglar, og dødelegheita er ofte høg. Risiko for smitte og alvorleg sjukdom hos menneske blir vurdert som svært låg, ifølgje Mattilsynet.

Portforbodet omfattar no 37 kommunar i Vestfold og Telemark og Viken fylke.

(©NPK)