Norsk kreftmedisin meir effektiv enn venta mot covid-19

innenriks

Det bergensbaserte selskapet la måndag fram resultata etter å ha prøvd ut legemiddelet blant alvorleg sjuke covid-19-pasientar i Storbritannia, Sør-Afrika og India.

– Resultata er betre enn vi kunne håpe på, seier BerGenBio-direktør Richard Godfrey til Bergens Tidende.

– For sjukehusinnlagde vart risikoen for å døy redusert frå cirka 9 prosent til litt over 3 prosent. Det er veldig gode tal, seier Godfrey.

Halvparten av pasientane fekk standardbehandling, medan den andre halvparten i tillegg fekk den norske medisinen bemcentinib. Overlevingsraten var 96,6 prosent for dei som fekk bemcentinib og 91,2 prosent blant dei som ikkje fekk det.

Det var færre av pasientane som fekk bemcentinib som trong respiratorbehandling, og blant dei mest alvorleg sjuke auka sannsynet for rask tilfrisking og utskriving.

Laboratorietestar viser i tillegg at bemcentinib vil verke på nye mutantar av viruset.

BerGenBio har gjennomført studien med støtte frå universitetssjukehuset i Southampton.

(©NPK)