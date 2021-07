Koronaåret har auka interessa for Noreg som ferieland

innenriks

Det viser ei undersøking Ipsos har gjennomført på vegner av DNB. Undersøkinga viser òg at det har vorte større interesse for å kjøpe hytte i Noreg.

– Etterspurnaden etter hytte er på all-time-high. Det er mange som har kjøpt seg hytte det siste året, og fleire går med planar om hyttekjøp. 7 prosent ser for seg eit hyttekjøp på kort sikt, og ytterlegare 14 prosent ser for seg eit hyttekjøp på litt lengre sikt. Det tyder på at etterspurnaden etter fritidsbustader vil halde fram framover, seier segmentssjef for hyttemarknaden i DNB Eiendom, Tone C. Krange.

Hyttekjøpet for nordmenn er for dei fleste eit livstidsprosjekt. Undersøkinga viser at 80 prosent av dei som eig hytte i Noreg i dag, ser for seg å behalde denne hytta i overskodeleg framtid. Tilsvarande er talet berre 50 prosent for dei som har feriebustad i utlandet.

24 prosent svarer i undersøkinga at feriebustad i utlandet har vorte mindre aktuelt etter koronakrisa.

