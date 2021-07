Fleire blir meldt for ulovleg fiske

innenriks

Per 13. juli i 2020 var 28 personar melde for det same, opplyser Miljødirektoratet.

Hittil i år har det vore 146 inndragingar, mot 137 i 2020. Flest har det vore i Vestland fylke, medan Troms og Finnmark toppar statistikken for flest melde brot på lakselova.

– Vi er ikkje fornøgde med denne utviklinga, som er alvorleg for den sårbare villaksen. Vi følgjer situasjonen nøye til langt utpå hausten og held oppsynet fram med same styrke, seier seksjonsleiar for tilsyn kyssa i Statens naturoppsyn, Arnstein Johnsen.

Talet på tips om ulovleg fiske har òg auka.

