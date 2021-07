Fagforbundet: – Medlemmene våre i distrikta kjenner seg svikta

innenriks

67 prosent av dei spurde seier seg heilt eller litt samd i at sentrale styresmakter tek for lite omsyn til Distrikts-Noreg.

Dess mindre kommunane er og dess mindre sentrale kommunane er, dess høgare er talet på dei som er misnøgde med staten. I dei aller minst sentrale kommunane seier 88 prosent seg heilt eller litt samde i påstanden.

77.000 medlemmer av Fagforbundet har svart på undersøkinga, som er omtalt av Nationen. I alt har Fagforbundet 400.000 medlemmer, og dei organiserer LOs medlemmer i offentleg sektor.

– Det er heilt tydeleg at medlemmene våre er klare på at Høgre-regjeringa har svikta distrikta. Reformene har skapt store vanskar for medlemmene våre som står i førstelinja og leverer tenestetilbodet til befolkninga, seier nestleiar Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet til avisa.

Medlemmene er òg spurde om kva parti dei kjem til å stemme på i stortingsvalet. Målinga viser klart raudgrønt fleirtal og gir Ap 41 prosent og Sp rekordhøge 21 prosent.

