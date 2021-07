FHI ber Noreg førebu seg på ein kraftig influensasesong

innenriks

– Folkehelseinstituttet vurderer at det kommande haust og vinter er gode sjansar for at førekomsten av andre luftvegsinfeksjonar enn covid-19 blir ein god del høgare enn vanlege sesongar. Dette gjeld særleg influensa, RS-virusinfeksjon og kikhoste. Små barn og eldre er mest utsette, skriv FHI i ei ny risikovurdering.