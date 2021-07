32 personar smitta etter festar i Gran kommune

innenriks

Dei 32 smitta er hovudsakleg ungdom i alderen 15 til 20 år. 17 av dei smitta er busette i Gran kommune, åtte bur i Jevnaker, seks i Lunner og ein bur på Ringerike, opplyser Lunner kommune.

Kommuneoverlegane på Hadeland og i Ringerike og Hole ber ungdom som har vore på fest og andre sosiale samlingar i juli om å ta ein koronatest.

– Har ungdommane vore på fest i løpet av den siste halvanna veka, er det lurt å ta ein koronatest. Vi oppmodar ungdom til å vere ekstra merksame no, ta ein pause frå festinga dei neste to vekene og bidra til å redusere risikoen for meir utbreidd smittespreiinga, seier kommuneoverlegane.

Resultatet av sekvenseringa for fleire av dei positive testane viser at det dreier seg om deltavarianten av viruset, skriv VG.

Utbrotet oppstod etter private samankomstar på Hadeland 2.–3. juli. Først vart det avdekt 16 smittetilfelle søndag 11. juli. Måndag var talet oppe i 25 smitta.

